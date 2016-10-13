Марадона: «Нужно 40 обычных футболистов, чтобы получился Тотти»

Легендарный в прошлом футболист Диего Марадона заявил, что нападающий «Ромы» Франческо Тотти должен продолжать играть. Напомним, 40-летний Тотти по окончании сезона планирует завершить карьеру.

«Тотти должен продолжать играть. Нужно 40 обычных футболистов, чтобы получился Тотти. Франческо – великий человек, он реальный символ «Ромы», – заявил Марадона.

В свою очередь Тотти ответил на комплимент комплиментом.

«Если 40 игроков нужны, чтобы создать Тотти, тогда нужен весь футбол, чтобы создать Марадону», – сказал футболист.