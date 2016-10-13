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    Муравьев: «Аренда стадиона ЦСКА обойдется нам существенно дороже, чем «Арена Химки»

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что клуб не будет переезжать на новый стадион ЦСКА по экономическим соображениям. Также Муравьев рассказал о ситуацией с болельщиками бело-голубых.

    «Что касается стадиона ЦСКА, то, вероятно, ранее имелись причины обещать переезд нашей команды из Химок на армейский стадион. Однако экономическая ситуация в клубе не позволяет. Аренда стадиона ЦСКА обойдется нам существенно дороже, чем «Арена Химки». Призываю болельщиков «Динамо» отнестись к этому с пониманием.

    Знаю, что встреча с болельщиками не проводилась несколько лет. Сейчас существует часть глобальных вопросов, ответы на которые мы ищем. Без них на подобных встречах будут одни лозунги и ничем не подкрепленные обещания. На сегодняшний день наши дела и положительные результаты команды должны убедить болельщиков, что мы на правильном пути. А встречу я хотел бы провести после зимнего перерыва, когда команда вернется со сборов. Надеюсь, болельщики поддержат ребят и дадут им еще один импульс, чтобы достойно завершить нынешний сезон», – сказал Муравьев.

    Источник: ФК «Динамо»

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    13.10.2016 13:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +929

      ДСА 14 октября 2016, 07:57

      Переименовать в Динамо (Химки) и дело с концом.

      0
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      Рейтинг: +111

      baddy 14 октября 2016, 04:39

      В Мордовии для Динамо есть свободный стадион. Можно туда рвануть, там подешевле и для ФНЛьщиков самое место.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 13 октября 2016, 17:21

      Гинер заломил подружкам ))

      -3
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      Рейтинг: +1496

      GM > spartach n1 13 октября 2016, 21:51

      "Подружки" про свинюшек, что характерно, даже упоминать не стали ;)
      А ведь есть в Москвабаде "Закрытие-Арена", которую тоже можно было бы арендовать...

      0
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 13 октября 2016, 16:58

      Стадион Химки существенно хуже чем ЦСКА

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 октября 2016, 16:16

      Зато газон сбережем.

      -1
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