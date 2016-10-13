Муравьев: «Аренда стадиона ЦСКА обойдется нам существенно дороже, чем «Арена Химки»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что клуб не будет переезжать на новый стадион ЦСКА по экономическим соображениям. Также Муравьев рассказал о ситуацией с болельщиками бело-голубых.

«Что касается стадиона ЦСКА, то, вероятно, ранее имелись причины обещать переезд нашей команды из Химок на армейский стадион. Однако экономическая ситуация в клубе не позволяет. Аренда стадиона ЦСКА обойдется нам существенно дороже, чем «Арена Химки». Призываю болельщиков «Динамо» отнестись к этому с пониманием.

Знаю, что встреча с болельщиками не проводилась несколько лет. Сейчас существует часть глобальных вопросов, ответы на которые мы ищем. Без них на подобных встречах будут одни лозунги и ничем не подкрепленные обещания. На сегодняшний день наши дела и положительные результаты команды должны убедить болельщиков, что мы на правильном пути. А встречу я хотел бы провести после зимнего перерыва, когда команда вернется со сборов. Надеюсь, болельщики поддержат ребят и дадут им еще один импульс, чтобы достойно завершить нынешний сезон», – сказал Муравьев.