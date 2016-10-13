Муравьев: «У «Динамо» есть желание сохранить Панченко»

Желание есть, но возможности нет. Паня вернется в ЦСКА, т.к. такое понятие как глубина состава никто не отменял. Он именно для глубины состава.А там видно будет
Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что клуб планирует сохранить нападающего Кирилла Панченко. Напомним, футболист арендован динамовцами у ЦСКА.
«Мы бы этого хотели, но существует много нюансов. Каким, например, видит свое будущее сам Панченко? Наша цель, чтобы футболисты такого уровня – уровня сборной – мечтали играть в «Динамо». Мы к этому стремимся, работаем над этим. По действиям Панченко на поле видно, что ему комфортно в «Динамо», он это подчеркивает в интервью. Как сложится ситуация – покажет время. По крайней мере, у нас есть желание сохранить у себя Кирилла», – заявил Муравьев.