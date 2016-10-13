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    Муравьев: «У «Динамо» есть желание сохранить Панченко»

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что клуб планирует сохранить нападающего Кирилла Панченко. Напомним, футболист арендован динамовцами у ЦСКА.

    «Мы бы этого хотели, но существует много нюансов. Каким, например, видит свое будущее сам Панченко? Наша цель, чтобы футболисты такого уровня – уровня сборной – мечтали играть в «Динамо». Мы к этому стремимся, работаем над этим. По действиям Панченко на поле видно, что ему комфортно в «Динамо», он это подчеркивает в интервью. Как сложится ситуация – покажет время. По крайней мере, у нас есть желание сохранить у себя Кирилла», – заявил Муравьев.

    Источник: ФК «Динамо»

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    13.10.2016 13:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +628

      kanav67 13 октября 2016, 21:00

      Желание есть, но возможности нет. Паня вернется в ЦСКА, т.к. такое понятие как глубина состава никто не отменял. Он именно для глубины состава.А там видно будет

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 13 октября 2016, 17:24

      пока не нужен он цска раз отдали в аренду

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 октября 2016, 15:57

      Он нужен ЦСКА. Да, Вы же заявляете, что у Вас нет денег, а Панченко будет
      стоить очень дорого.

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      Рейтинг: +1496

      GM > vladimir-7 13 октября 2016, 21:52

      Не очень дорого - 2 млн. отступные. НО обязательно желание самого Панченко.

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 13 октября 2016, 13:47

      Утроить цену на футболиста

      1
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