Президент Франции усомнился в умственных способностях футболистов

Президент Франции Франсуа Олланд усомнился в интеллектуальных способностях футболистов. В интервью Yahoo Sport глава государства заявил, что футболистам следует посещать «тренажерный зал для мозга».

«Футболисты проделывают путь от плохо воспитанных детей до богатых звезд без должной подготовки. Эти люди не готовы психологически и они не знают, что правильно, а что неправильно. Федерации футбола Франции нужно проводить отдельные тренировки, но в учебных классах. Это должен быть тренажерный зал для мозга», – сказал он.