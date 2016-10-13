ФИФА обсудит вопрос расширения числа участников ЧМ уже на этой неделе

Уже на этой неделе в Швейцарии пройдет заседание совета ФИФА, на котором затронут вопрос расширения числа участников финальных стадий чемпионата мира. Напомним, что президент ФИФА Джанни Инфантино предложил увеличить количество команд финальной стадии ЧМ с 32 до 48.

Кроме того, во время заседания члены ФИФА рассмотрят изменения правил проведения товарищеских матчей, так как у хозяйки ЧМ-2018 – сборной России – возникли неожиданные трудности с поиском спарринг-партнеров.