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    ФИФА обсудит вопрос расширения числа участников ЧМ уже на этой неделе

    Уже на этой неделе в Швейцарии пройдет заседание совета ФИФА, на котором затронут вопрос расширения числа участников финальных стадий чемпионата мира. Напомним, что президент ФИФА Джанни Инфантино предложил увеличить количество команд финальной стадии ЧМ с 32 до 48.

    Кроме того, во время заседания члены ФИФА рассмотрят изменения правил проведения товарищеских матчей, так как у хозяйки ЧМ-2018 – сборной России – возникли неожиданные трудности с поиском спарринг-партнеров.

    Источник: ТАСС

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    13.10.2016 07:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3137

      m40 13 октября 2016, 13:20

      Ну почему не 40? Дали бы Европе пару 1-2 места, а остальные так страждущим из Азии и Африки. И мне не нравится, когда выходит команды с 3 места, подгадывай еще эти показатели. А так 40 команд, 8 групп, первые 2 из 5 выходят- было бы норм

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      Рейтинг: +33715

      zra78 13 октября 2016, 08:40

      Да зачем?

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > zra78 13 октября 2016, 10:24

      Затем, что это бабки. Причем очень большие. На зрелищную составляющую им уже давно по ..ую. Лично я против. И на Евро тоже против. Но у нас никто не спросит.

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 13 октября 2016, 08:02

      Это делается для того , что бы ЧМ могли принимать только большие и богатые страны . Для 48 участников надо будет 18 - 24 стадиона , кто такое потянет ? .......

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > VikNMar 13 октября 2016, 08:31

      Ты откуда эти цифры взял?

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