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    Луис Суарес догнал Креспо в споре бомбардиров в квалификации к чемпионату мира

    Форвард сборной Уругвая Луис Суареса отметился очередным голом в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Колумбии (2:2). Он стал для него 19-м, если брать в расчет квалификацию мировых первенств. После этого Суарес сравнялся по этому показателю с лидером – аргентинцем Эрнаном Креспо.

    Суарес имеет на своем счету в текущем отборочном турнире три гола. В квалификации к чемпионату мира-2014 он с 11 голами стал лучшим бомбардиром в Южной Америке, а в квалификации к турниру 2010 года – он забил пять мячей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2016 07:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 12 октября 2016, 09:03

      И скоро перегонит)

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