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    Отбор к ЧМ-2018. Бразилия уверенно обыграла Венесуэлу на выезде

    Состоялся матч 10-го тура квалификации чемпионата мира-2018 в Южной Америке. В нем сборная Бразилии на выезде обыграла команду Венесуэлы со счетом 2:0. По результатам встречи бразильцы записали на свой счет 21 очко и возглавили турнирную таблицу. На очко отстает сборная Уругвая. Венесуэла с 2 очками продолжает занимать последнее, десятое место.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. КОНМЕБОЛ. 10-й тур

    Венесуэла – Бразилия – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жезус, 8; 0:2 – Виллиан, 53.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 06:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 октября 2016, 09:03

      Халк никогда и не был шибко основным, да ещё возраст ещё и Китай, да и вообще кроме Зенита и Порту нигде не играл. Да и смена состава в Бразилии идёт после позора на чемпионате мира.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 октября 2016, 07:52

      Где же Халк))

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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 октября 2016, 07:39

      Виллиан становится лидером сборной Бразилии.

      0
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