Отбор к ЧМ-2018. Бразилия уверенно обыграла Венесуэлу на выезде

Состоялся матч 10-го тура квалификации чемпионата мира-2018 в Южной Америке. В нем сборная Бразилии на выезде обыграла команду Венесуэлы со счетом 2:0. По результатам встречи бразильцы записали на свой счет 21 очко и возглавили турнирную таблицу. На очко отстает сборная Уругвая. Венесуэла с 2 очками продолжает занимать последнее, десятое место.

ЧМ-2018. Отборочный этап. КОНМЕБОЛ. 10-й тур

Венесуэла – Бразилия – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Жезус, 8; 0:2 – Виллиан, 53.