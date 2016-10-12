Отбор к ЧМ-2018. Бразилия уверенно обыграла Венесуэлу на выезде

Халк никогда и не был шибко основным, да ещё возраст ещё и Китай, да и вообще кроме Зенита и Порту нигде не играл. Да и смена состава в Бразилии идёт после позора на чемпионате мира.
Состоялся матч 10-го тура квалификации чемпионата мира-2018 в Южной Америке. В нем сборная Бразилии на выезде обыграла команду Венесуэлы со счетом 2:0. По результатам встречи бразильцы записали на свой счет 21 очко и возглавили турнирную таблицу. На очко отстает сборная Уругвая. Венесуэла с 2 очками продолжает занимать последнее, десятое место.
ЧМ-2018. Отборочный этап. КОНМЕБОЛ. 10-й тур
Венесуэла – Бразилия – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Жезус, 8; 0:2 – Виллиан, 53.