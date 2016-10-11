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    Безуглов: «К ноябрьским матчам Черчесов сможет рассчитывать на Дзагоева, Акинфеева, Смолова и Кудряшова»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов ответил на вопрос о том, когда могут восстановиться от травм Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, Федор Смолов и Федор Кудряшов.

    «Этот вопрос корректнее адресовать врачам ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова». Не всегда возвращение на поле зависит от чисто медицинских параметров. Мы в постоянном контакте с коллегами из клубов, и могу с удовлетворением заметить, что почти все перечисленные игроки уже в ближайшее время должны восстановиться. Так что к ноябрьскому сбору Станислав Черчесов сможет на них рассчитывать», – сказал Безуглов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2016 22:09
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