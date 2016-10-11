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    Писарев: «Отборочный цикл у молодежной сборной получился очень грустный»

    Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев подвел итоги отборочной кампании на ЧЕ-2017 после матча последнего тура против команды Финляндии (1:1).

    «К сожалению, мы давно потеряли турнирную мотивацию, но тем не менее ребята старались проявить свои лучшие качества – где-то получилось, где-то нет. Сегодня был хороший первый тайм, а во втором у нас многое не получилось. Поэтому 1:1 – счет по игре.

    Цикл получился очень грустный. Тем не менее, мы проверили большую группу футболистов 1994–95 года рождения. С Германией мы играли с шестью ребятами в составе 1996 года рождения. Мы смотрим вперед», – сказал Писарев.

    Источник: ТАСС

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    11.10.2016 22:00
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