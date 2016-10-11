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    Де Брюйне может восстановиться к матчу с «Барселоной»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне близок к возвращению на поле.

    Сообщается, что процесс восстановления от травы проходит быстрее, чем ожидалось. Перед матчем восьмого тура АПЛ против «Эвертона» футболист пройдет проверку готовности.

    По информации источника, Де Брюйне, вероятно, сможет принять участие в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

    Игра с «Эвертоном» состоится в ближайшую субботу, встреча с «Барселоной» – в среду на следующей неделе.

    Источник: The Guardian

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    11.10.2016 19:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 13 октября 2016, 10:44

      ясно, просто скурился парень

      0
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    • ...
      Рейтинг: +87

      Mack_Dan 11 октября 2016, 21:28

      "Процесс восстановления от травы"... Ох уж эти бельгийцы... Знают толк в траве.

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