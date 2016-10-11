Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Червиченко: «Сейчас становится видно, что квалификация Карреры не высока»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подверг сомнению уровень квалификации Массимо Карреры для работы наставником красно-белых.

    «Логично, что Федун не доверяет Каррере. Я сам не понял этого назначения. Это решение было импульсивным и эмоциональным. Последние матчи показали, что оборона, которой итальянец должен был изначально заниматься в команде, так до сих пор и не выстроена. Успехи, которые были на начальном этапе, так же были несколько эмоциональными, да и соперники были не самые сильные. Сейчас становится видно, что квалификация Карреры не высока.

    Если Федун хочет видеть у руля «Спартака» россиянина, то это намек на кандидатуру Курбана Бердыева. Другого человека, который мог бы поднять красно-белых до высот, я не вижу. В прошлый раз не удалось найти взаимопонимания, можно попытаться еще. Бердыев чувствовал ответственность за большое дело и не пошел на любых условиях в «Спартак», – заявил Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2016 14:16
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18286

      ilichkadr 12 октября 2016, 08:35

      Ростов расставит всё на свои места, в т.ч. и Карреру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 12 октября 2016, 01:01

      Какое-то странное давление на Карреру. Нормально он тренирует. Спартак уже лучше стал играть. Видимо, кому-то это сильно не нравится. С Уфой не повезло. Дог с Зенитом не считается. Спартак себя ещё покажет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 11 октября 2016, 19:49

      Ничего. Пусть опыта набирается.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      bomilazdeshnii 11 октября 2016, 19:21

      Карпина надо было удержать. Последний адекватный тренер в Спартаке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      dsg34dh 11 октября 2016, 18:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke

      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > dsg34dh 12 октября 2016, 11:51

      Продолжай лечиться!.. Может, еще от чего-нибудь излечишься.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Патриот РФ 11 октября 2016, 18:31

      Я хоть и не люблю Спартак, но при каррере он смотрится не плохо, надо дать ему шанс дорулить сезон. А федун этот уже второй десяток лет хочит все и сразу может от этого и неудачи

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > vit1903 11 октября 2016, 19:41

      олигофрен он или нет-я не могу сказать, но Вы, батенька, тоже не отличаетесь грамотностью. Перед "не может" дефис не нужен; после "малограмотным" запятая не нужна. С уважением, и прочее....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 октября 2016, 18:31

      чего добился червиченко? почему надо прислушиваться к его мнению?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 11 октября 2016, 18:29

      Квалификация Карреры не высока ?
      Для отстойной команды и этот хорош,
      в десятке сохранит "народный" клуб.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Sokoll_mga 11 октября 2016, 17:34

      Квалификация спартака не велика:)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 октября 2016, 17:25

      Про Червиченко в Локомотиве можно сказать тоже самое. Какого хера его назначали?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Фан666 11 октября 2016, 23:39

      Сынок, Червиченко (бывший хозяин Спартака) и Черевченко (бывший игрок и тренер Локо) это совсем разные люди, ага.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11