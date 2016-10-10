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    Зинченко: «Украина в матче с Косово занималась не тем, чем нужно»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против команды Косово (3:0).

    «Хотели больше забить, чтобы получить больше уверенности, потому что при счете 1:0 у наших ворот были опасные моменты, и это было нервозно. Во втором тайме был кусочек спешки, были большие разрывы, ошибки.

    Вместо того чтобы держать мяч и раскачивать команду с одной стороны на другую, мы занимались не тем, чем нужно. Но мы это проанализируем и будем двигаться дальше. Безусловно, также нужно работать над «стандартами», потому что так играть нельзя», – сказал Зинченко.

    Источник: Football.ua

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    10.10.2016 12:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 11 октября 2016, 03:09

      Всё будет нормально, - Шева снимет бутсы с гвоздя, встанет в нападение в связке с Блохиным, а опорником станет Кличко. И такая ко-манда сделает большие разрывы кому угодно. Ждём на ЧМ!

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 10 октября 2016, 16:44

      кусочек спешки ? отличное выражение возьму на заметку ))

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