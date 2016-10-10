Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Добровольский: «В некоторой мере вернулась старая болезнь – боязнь играть»

    Главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский разочарован результатом матча отбора ЧМ-2018 с Ирландией (1:3).

    «Трудно говорить после таких игр… Вроде и претензии предъявить некому, а с другой стороны – опять результат. В некоторой мере вернулась старая болезнь – боязнь играть. Как только оказываемся в своей штрафной, начинаются проблемы. Отсюда и результат.

    В любом случае, есть и положительные сдвиги. Когда-нибудь, наверное, придем к тому, что надо играть первым номером. По крайней мере, стремиться», – заявил наставник после игры в интервью «Молдавскому футболу».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2016 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11