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    Смольников: «После таких матчей язык не повернется сказать, что нашу сборную не любят»

    Защитник сборной России Игорь Смольников поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором национальная команда со счетом 3:4 уступила Коста-Рике, отметив мощную поддержку болельщиков.

    «Во втором тайме мы вышли, собрались, но при счете 3:3 сложно было выиграть. Мы готовились, разбирали соперника, и я не считаю, что мы сегодня проиграли, мы старались, бились до конца, и обидно, что не додержали. Черчесов сказал, что нельзя начинать матч со счета 0:2, а за второй тайм он поблагодарил и сказал, что мы выполнили его установку.

    Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, атмосфера сегодня была отличная. Трибуны добавляли позитива, гнали вперед, после таких матчей язык не повернется сказать, что нас не любят, не ждут и не хотят видеть наши победы», – сказал Смольников.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2016 21:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24

      seawave 10 октября 2016, 14:06

      Это вы играть не хотите нормально!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 октября 2016, 01:02

      Бревно.Напривозил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      Мортус 9 октября 2016, 23:33

      Вот кто бы рот разевал, но только не это нелепое тело.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +973

      Krics 9 октября 2016, 23:33

      Не путай сборную России и себя, вы полные обсосы, а не сборная России.

      1
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      Рейтинг: +1292

      каа 9 октября 2016, 22:03

      Не вас любят Игорь, а сборную России...!!! а вы топчете и топчете нашу любовь...((( эх..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > каа 9 октября 2016, 22:55

      В точку!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      ppv666 9 октября 2016, 21:58

      ты смольников дно ебаное , как ты первый тайм откатал я ваще ахуел

      3
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