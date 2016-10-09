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    Черчесов: «Неуд» сборной России за индивидуальные просчеты»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4). Также специалист отметил отличную атмосферу на новом стадионе в Краснодаре.

    «Великолепный стадион, отличная атмосфера. Но игра получилась «рваная». Нам, конечно же, есть над чем работать. Коста-Рика в атаке играет лучше, чем в обороне. У соперника есть индивидуально сильные футболисты, которые, при наличии пространства и времени, способны решить эпизод. Об этом мы говорили на теории. Так получилось и в жизни.

    Какую оценку поставил сборной? Смотря за что. За кулисы – пять. За то, что вернулись в игру и боролись до победы – хорошая оценка. За результат – два. И «неуд» за индивидуальные просчеты. Если у тебя есть такой нападающий, как Дзюба, способный принять мяч, то надо этим оружием пользоваться. Мы, кстати, играли не только длинными передачами, а по ситуации», – заявил наставник российской сборной.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2016 18:52
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 октября 2016, 00:05

      Тренер, начни с себя, ага.

      -1
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 9 октября 2016, 22:05

      Все-таки были проблески игры, что вселяет уверенность и обнадеживает. Возможно это субъективное мнение, но мне понравилось как игроки после потери мяча сразу же пытались навязывать прессинг, как это делает Спартак. Не хватает взаимопонимания, но это дело временное.

      0
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      Рейтинг: -8

      halk1981 9 октября 2016, 21:47

      даааа....бл...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      marshal9 9 октября 2016, 21:11

      да нормальная игра была

      1
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 9 октября 2016, 20:40

      Неуд-то тебе, Черчесов. Именно тебе.

      -3
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      Рейтинг: +87

      Polilux 9 октября 2016, 20:26

      Опять говна наелись! Сколько будет это продолжаться и какой нам нужен тренер и игроки чтоб сборники работали ? Рецепты есть - пропишите доктор !

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 октября 2016, 20:25

      Джанаев 2 привёз, петров с кутеповым 1 и в моменте с пенальти березуцким с петровым.

      -3
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      Рейтинг: +767

      товрос > Chesn0k 9 октября 2016, 21:18

      2 привез Вася,а не Джанаев!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +64

      Патриот РФ > Chesn0k 9 октября 2016, 21:21

      Пенальти не было лучше смотри повтор

      -2
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      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > товрос 9 октября 2016, 22:19

      Объективно смотри....
      Джанаев вообще не должен был вступать с защитником в перепасовку по идее... а уж если какой-то лошара кривоногий отдаёт ему мяч, так выбей его на хуй и пендаля выпиши.... а потом ещё руку пожёстче надо ставить, не в волейбол играет...
      и вторую бабочку мог брать, будь по-внимательнее...
      на Ваську кричать ему видимо не по рангу, вот и скромничает....но то,что Черчесов дал ему доиграть, мне кажется хорошим знаком для Джанаева... всё-таки Черчесов во вратарской работе понимает...
      Короче- не блестнул Сослан, хотя пеналь опять чуть не взял.... руки может ему вытянуть?)))))

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > товрос 9 октября 2016, 23:43

      Кто смольникову обратку подсунул, вместо того чтобы выбить? Кто в пропустил в ближний угол над плечом, который по всем канонам считается вратарским? вася напару с петровым только пенальти привёз.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Патриот РФ 10 октября 2016, 00:07

      Зато школота пела до матча дифирамбы узбеку.

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > 10 октября 2016, 00:08

      Ирматов - говённый судейка, ага.

      -1
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      Рейтинг: +76

      takca 9 октября 2016, 19:54

      Все мячи в наши ворота забиты из под Васи очевидно тренер соперников просто посмотрел записи игр нашего чемпионата и четко расставил атакующие акценты. Т.о. Вася на правый фланг тут же атака справа. Вася в центр атака по центру очевидно они знали что он самый медленный защитник сборной вот вам и итог.

      9
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      Рейтинг: +332

      семечкин > takca 9 октября 2016, 22:31

      а может это Вася пытался заткнуть собой атаку и лез играть туда, откуда лезут, не надеясь на молодых???
      вот поопытнее Петрова защитник давно бы вальнул за штрафной четвёртый гол, а не тащил его на Васю... кстати, наши судьи не дали бы пеналь проценьов на 80 за такую васину игру.... так что не хуй нашим "матрасам" судить по своим меркам, надо ребят приучать играть, как во всём мире играют, чтоб не было таких непоняток...

      -1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 9 октября 2016, 19:51

      Неуд в первую очередь надо поставить тебе, как тренеру сборной, который тактически уступил сопернику, а игроки... Что же, игроки как бегали сами по себе, так и до сих пор не знают, что делать на поле.

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux > Андрей Ермошин 9 октября 2016, 20:30

      Согласен ! Такое ощущение , что в сборную по футболу набирают спортсменов из водного поло , волейбола ,крикета ну и так далее.

      1
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      Рейтинг: +123

      Bukmop 9 октября 2016, 19:49

      Из 4-х голов 3-и на счету В.Березуцкого

      14
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