Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Юран призвал не ругать сборную России после поражения от Коста-Рики

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче против Коста-Рики (3:4). Также Юран призвал не ругать российскую команду.

    «Коста-Рика – серьезный соперник, они всем все доказали на чемпионате мира в Бразилии. Наша сборная? Немного настораживает, что многовато пропустили. Но нужно понимать, что Черчесов ищет оптимальный вариант состава, связки пробует, смотрит в деле молодых ребят.

    Кто больше всего понравился? Дзюба – большой молодец. Игрок все время хочет забить гол. Дай бог каждому такое качество на футбольном поле. Самедова нужно отметить. Получил травму, вернулся на поле. Бился в майке сборной России, понимал ответственность перед болельщиками. Из новичков выделю, пожалуй, Ерохина. Видно, что парень стремится прогрессировать, неплохо выглядел.

    Ошибки Березуцкого? За автогол нельзя его винить. Сложный момент. Пенальти? Василий – опытный игрок, зря ногу оставил. Да, в том эпизоде – его ошибка. Но я призываю болельщиков, специалистов никого не критиковать. Не спешите ругать эту сборную! Петров? Не надо никого журить. Он тоже старался. Все хотели показать свой класс. Может быть, кто-то и перегорел, но давайте наберемся терпения», – заявил Юран.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2016 18:44
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4938

      polt 10 октября 2016, 12:38

      Время до ЧМ пролетит, а мы так и будем топтаться на месте...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25034

      bset 9 октября 2016, 21:17

      2018 год расставит все на свои места. Увы, нам от этого не будет радостно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      dsim 9 октября 2016, 19:48

      еще пару десятков лет потерпим и потом еще потерпим))) уже привыкли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3243

      Опорник84 9 октября 2016, 19:10

      Не ругам, ждем все с нетерпением, когда придет игра и результат!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11