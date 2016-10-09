Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Чугайнов: «Хочется, чтобы наша команда победила. Думаю, Россия выиграет со счетом 1:0»

    Известный в прошлом защитник Игорь Чугайнов высказал мнение относительно предстоящего товарищеского матча между сборной Россией и Коста-Рикой. По мнению Чугайнова, россияне победят с минимальным счетом.

    «Коста-Рика – достаточно сильный соперник для сборной России. Учитывая непростое положение дел в российской национальной команде, предстоящая встреча станет проверкой на прочность для всех игроков.Несмотря на отсутствие в сегодняшнем матче Игоря Акинфеева, он все равно остается номером один. Не исключено, что по тайму проведут и Джанаев, и Крицюк.

    Сложно предположить, кто еще выйдет на поле в стартовом составе, все зависит от целей и задач, которые ставит Черчесов. Конечно, хочется, чтобы наша команда победила. Думаю, Россия выиграет со счетом 1:0», – заявил Чугайнов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2016 14:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11