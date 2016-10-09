Райола: «Доннарумме 17 лет, но он уже имеет зрелость ветерана»

Агент 17-летнего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола уверен в перспективах талантливого голкипера.

«Ему 17 лет, но он уже имеет зрелость ветерана. Он на каждой тренировке стремится улучшать свою игру. Он очень искренний и вежливый парень. Он может стать лучшим вратарeм в мире. Если кто-то интересуется у «Милана», сколько стоит Доннарумма, это значит, что они не смогут позволить себе подписать его», – сказал он.

Напомним, что в данный момент молодой голкипер находится в расположении сборной Италии.