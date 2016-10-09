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    Райола: «Доннарумме 17 лет, но он уже имеет зрелость ветерана»

    Агент 17-летнего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола уверен в перспективах талантливого голкипера.

    «Ему 17 лет, но он уже имеет зрелость ветерана. Он на каждой тренировке стремится улучшать свою игру. Он очень искренний и вежливый парень. Он может стать лучшим вратарeм в мире. Если кто-то интересуется у «Милана», сколько стоит Доннарумма, это значит, что они не смогут позволить себе подписать его», – сказал он.

    Напомним, что в данный момент молодой голкипер находится в расположении сборной Италии.

    Источник: Football Italia

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    09.10.2016 11:37
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: -185

      Protosser 10 октября 2016, 16:23

      В Юве бы его... Как раз к уходу Джиджи..

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