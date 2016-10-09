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    Наставник сборной Норвегии: «Конечно, мы сильно расстроены результатом»

    Наставник сборной Норвегии Пер-Матиас Хогмо оценил игру своей команды в матче квалификации ЧМ-2018 с Азербайджаном (0:1).

    «В первую очередь, хочу поздравить сборную Азербайджана с победой. Конечно, мы сильно расстроены результатом. Не удалось сегодня забить, хотя имели моменты. Это сыграло решающую роль в поражении. Мы сильно расстроены, в том числе, и плохим началом отборочного цикла. Не набрали пока ни одного очка и не забили голов, Сожалею, что не удалось набрать очки в Баку», – сказал Хогмо в интервью Azerifootball.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2016 09:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +362

      sargassov 9 октября 2016, 13:08

      Это Сигал виноват

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 октября 2016, 11:29

      на что наиграли то и получили

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