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Наставник сборной Норвегии: «Конечно, мы сильно расстроены результатом»

9 октября 2016, 09:26
2

Наставник сборной Норвегии Пер-Матиас Хогмо оценил игру своей команды в матче квалификации ЧМ-2018 с Азербайджаном (0:1).

«В первую очередь, хочу поздравить сборную Азербайджана с победой. Конечно, мы сильно расстроены результатом. Не удалось сегодня забить, хотя имели моменты. Это сыграло решающую роль в поражении. Мы сильно расстроены, в том числе, и плохим началом отборочного цикла. Не набрали пока ни одного очка и не забили голов, Сожалею, что не удалось набрать очки в Баку», – сказал Хогмо в интервью Azerifootball.com.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Африка Азербайджан Норвегия
Комментарии (2)
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BAIv
1476001793
на что наиграли то и получили
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sargassov
1476007681
Это Сигал виноват
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