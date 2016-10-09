Наставник сборной Норвегии: «Конечно, мы сильно расстроены результатом»

Наставник сборной Норвегии Пер-Матиас Хогмо оценил игру своей команды в матче квалификации ЧМ-2018 с Азербайджаном (0:1).

«В первую очередь, хочу поздравить сборную Азербайджана с победой. Конечно, мы сильно расстроены результатом. Не удалось сегодня забить, хотя имели моменты. Это сыграло решающую роль в поражении. Мы сильно расстроены, в том числе, и плохим началом отборочного цикла. Не набрали пока ни одного очка и не забили голов, Сожалею, что не удалось набрать очки в Баку», – сказал Хогмо в интервью Azerifootball.com.