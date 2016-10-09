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    Шевченко: «У Зинченко хорошие характеристики, которые помогают добиваться результата»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил игру полузащитника Александра Зинченко перед игрой отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Косово. Как заявил специалист, у этого футболиста есть определенные качества, которые могут помочь украинской сборной.

    «У него хорошие характеристики, которые помогают добиваться результата, перестановок в схеме ведения игры. Каждый футболист силен своими характеристиками, а наша задач их максимально эффективно использовать. Под каждого соперника мы подбираем стратегию, план на игру и футболистов, которые лучше всего, по нашему мнению, будут решать эти задачи», – сказал он в интервью порталу «Динамо» Киев от Шурика».

    Напомним, что матч Украина – Косово состоится сегодня. Начало встречи в 19:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2016 08:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +264

      dimid 9 октября 2016, 14:07

      эй, нука брысь к себе, фашист.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 октября 2016, 12:58

      Да он же сепар, из Донецка. Шева просто обалдел. Зрадник в команде.

      -2
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