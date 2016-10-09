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    Отбор на ЧМ-2018. Украина разгромила Косово, Уэльс поделил очки с Грузией и другие результаты

    В матче 3-го тура группы D отборочного этапа к ЧМ-2018 европейской зоны сборная Уэльса на своем поле не смогла сломить сопротивление Грузии, сыграв вничью со счетом 1:1.

    В группе G сборная Израиля благодаря дублю Томера Хемеда одержала победу над Лихтенштейном.

    В группе I Финляндия у себя дома минимально уступила Хорватии, Украина благодаря трем безответным голам крупно обыграла команду Косова.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа D. 3-й тур

    Уэльс – Грузия – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бэйл, 10; 1:1 – Окриашвили, 57.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа G. 3-й тур

    Израиль – Лихтенштейн – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хемед, 4; 2:0 – Хемед, 16; 2:1 – Гоппель, 49.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа I. 3-й тур

    Финляндия – Хорватия – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Манджукич, 18.

    Украина – Косово – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кравец, 31; 2:0 – Ярмоленко, 81; 3:0 – Ротань, 87.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2016 20:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +212

      perm 242 9 октября 2016, 22:31

      а шо , хохлы хотят поехать на ЧМ-2018 ?

      1
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 > perm 242 10 октября 2016, 02:20

      Капец... пересорили 2 страны, и даже футбол задело, время пришло повыделываться людям с низким интеллектом, как ты он

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      Рейтинг: +76

      takca 9 октября 2016, 22:15

      Грузия молодцы.Возили Уэльс как котят должны были выигрывать не повезло. Выглядят намного сильнее нашей команды.

      -2
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