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    Лопетеги: «Мы продолжаем любить Косту любым и пытаемся понять его»

    Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги признал, что форвард его команды Диего Коста имеет непростой характер.

    «Игроки продолжают развиваться вплоть до завершения карьеры. За это время ты способен измениться в нужную сторону, если будешь принимать правильные решения. У Диего такой характер. На самом деле он боец. Иногда его поступки во время игры вредят его репутации. В будущем эти ситуации будут сглаживаться. Об этом знаем и мы, и он сам. Мы продолжаем любить Диего любым и пытаемся понять его. Даже маленькое преимущество может стать решающим в сложной игре», – сказал специалист.

    Источник: FourFourTwo

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    09.10.2016 08:13
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