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    Жирков в преддверии матча с Коста-Рикой работает наравне со всеми

    Защитник сборной России Юрий Жирков возобновил работу в основной группе. На протяжении нескольких дней у 33-летнего игрока наблюдались проблемы со стопой, в результате чего он был вынужден пропускать занятия.

    Подопечным Станислава Черчесова предстоит провести контрольный матч с Коста-Рикой. Встреча состоится в воскресенье, девятого октября, и начнется в 16:00 мск.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.10.2016 17:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 9 октября 2016, 03:18

      Хороший игрок Юра! Но куда его наигрывают, к ЧМ он вряд ли будет попадать в обойму запасных, если только для кубка конфедераций

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