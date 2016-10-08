Жирков в преддверии матча с Коста-Рикой работает наравне со всеми

Защитник сборной России Юрий Жирков возобновил работу в основной группе. На протяжении нескольких дней у 33-летнего игрока наблюдались проблемы со стопой, в результате чего он был вынужден пропускать занятия.

Подопечным Станислава Черчесова предстоит провести контрольный матч с Коста-Рикой. Встреча состоится в воскресенье, девятого октября, и начнется в 16:00 мск.