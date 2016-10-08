Жирков в преддверии матча с Коста-Рикой работает наравне со всеми

Хороший игрок Юра! Но куда его наигрывают, к ЧМ он вряд ли будет попадать в обойму запасных, если только для кубка конфедераций
Защитник сборной России Юрий Жирков возобновил работу в основной группе. На протяжении нескольких дней у 33-летнего игрока наблюдались проблемы со стопой, в результате чего он был вынужден пропускать занятия.
Подопечным Станислава Черчесова предстоит провести контрольный матч с Коста-Рикой. Встреча состоится в воскресенье, девятого октября, и начнется в 16:00 мск.
Жирков здоров. По крайней мере, на тренировку он вышел. pic.twitter.com/YwLheUjeLj— Anton Matveev (@AnemicRoyalty13) 8 октября 2016 г.