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    Галицкий: «Когда Шалимова сделали и.о., уже понимали, что сделаем его главным»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что наставник команды Игорь Шалимов изначально планировался на эту должность на постоянной основе. В сентябре после отставки Олега Кононова 47-летний специалист возглавил «быков» с приставкой и.о. В начале текущей недели руководство клуба заключило с ним полноценный контракт. На данный момент краснодарцы под руководством Шалимова добыли пять побед и однажды сыграли вничью в шести встречах.

    «Тренер – творческая специальность. Тут не до жестких указаний. Но вы видите, что у Шалимова немножко другая обойма. Игорь Михайлович – молодец. До сих пор нет Измайлова, Мамаева, Смолова. Но, несмотря на большое количество травм, команда играет. В нашей игре присутствует больше вертикальности, скорости. Но надо сохранять баланс между скоростью атаки и желанием контролировать мяч. Плюс мы играли с ЦСКА, иностранными командами. В общем, Шалимову в короткий срок удалось даже больше, чем мы ожидали.

    Стилистические отличия, конечно, будут. Кононов и Шалимов – разные люди. Однако концептуально мы будем стараться играть в атакующий футбол. Когда Шалимова сделали и.о., уже понимали, что сделаем Игоря Михайловича главным. Кононова я хочу поблагодарить. Он вывел клуб на новый уровень», – сказал Галицкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.10.2016 14:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 октября 2016, 14:49

      Блин, и никто не говорит, что быки играют на кононовской основе, именно Кононов сделал команду, ага, а Шилимов - это лишь сиюминутный эмоционально-психологический фактор, ага, и пока благоприятный... А что дальше? Удачи, конечно.

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