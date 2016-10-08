Ибрагимович: «Нет свободного времени, есть тяжелая работа и цели»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович проводит индивидуальную подготовку к матчу восьмого тура АПЛ против «Ливерпуля», который состоится 17 октября. 35-летний игрок, завершивший выступления за сборную Швеции, использует с толком перерыв в чемпионате, образовавшийся в связи с отборочными поединками национальных команд к чемпионату мира-2018, и занимается на тренажерах.

На своей странице в Instagram Ибрагимович выложил фото, на котором он запечатлен сидящим на беговой дорожке в специальной маске, и сопроводил его подписью: «Нет свободного времени, есть тяжелая работа и цели».