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    Промес: «Я счастлив оформить дубль и принести команде три очка»

    Полузащитник сборной Голландии Квинси Промес, ставший автором дубля в матче отборочного этапа ЧМ-2018 против Белоруссии (4:1), поделился эмоциями от прошедшей игры. Стоит отметить, что эти голы стали первыми для Промеса в составе национальной команды.

    «Приятно забить дважды, особенно после разговоров о моей низкой результативности в сборной. Я счастлив забить голы и принести команде три очка, но у нас впереди важный матч против Франции и мы должны быть готовы. Мы должны показать, что обладаем достаточными навыками, чтобы победить их», – заявил футболист.

    Источник: Voetbal International

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    08.10.2016 00:50
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 октября 2016, 18:19

      Молодца, конечно, но за Беларусь обидно.

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 октября 2016, 13:13

      у него чуйка есть и быстрый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 октября 2016, 13:07

      хоть я и болел вчера за Беларусь, но все равно рад за Квинси, он красавчик))

      2
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 8 октября 2016, 12:12

      Второй год уже демонстрирует высокий уровень, плюс в нем ощущается мотивация - через год-два полностью раскроет потенциал. Хотелось бы увидеть его в АПЛ.. Арсенал был бы идеален для него

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      romario605 8 октября 2016, 11:55

      Хороший игрок

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      Percent 8 октября 2016, 11:34

      Молодчага!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +973

      Krics 8 октября 2016, 11:14

      Молодец Антоха, так держать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 8 октября 2016, 11:14

      так держать!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 8 октября 2016, 11:10

      Молодчага,главное без травмы обошёлся,как в прошлый раз

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 8 октября 2016, 11:09

      прорыв и в спартаке должен быть.удачи

      1
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