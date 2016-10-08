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Овчинников: «Семин 20 лет не знал, что я курю»

8 октября 2016, 00:38
4

Бывший футболист «Локомотива», а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, что никогда не выставлял напоказ свою слабость к курению.

«Я не прятался, когда курил, но меня не видели с сигаретой. Я никогда не пользовался своим авторитетом в клубе для собственных личных интересов. Мы когда работали с Семиным в киевском «Динамо», он увидел, что я закурил и удивился этому. То есть он знал меня 20 лет и не был в курсе, что я курю. И зачем мне надо было это пропагандировать?», – заявил Овчинников.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Семин Юрий Овчинников Сергей
Комментарии (4)
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bumer_moscow
1475903624
БОСС
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mdu86
1475907836
Скажи куреню нет, займись спортом :)
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Artemka69
1475913422
Красавчик!!
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+50/-50
1475920197
Самодонос. А теперь знает. И знает, что ты его обманывал.
Ответить
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