Овчинников: «Семин 20 лет не знал, что я курю»

Бывший футболист «Локомотива», а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, что никогда не выставлял напоказ свою слабость к курению.

«Я не прятался, когда курил, но меня не видели с сигаретой. Я никогда не пользовался своим авторитетом в клубе для собственных личных интересов. Мы когда работали с Семиным в киевском «Динамо», он увидел, что я закурил и удивился этому. То есть он знал меня 20 лет и не был в курсе, что я курю. И зачем мне надо было это пропагандировать?», – заявил Овчинников.