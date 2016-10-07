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    Буффон: «Пелле осознает свою ошибку и вернется обратно»

    Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон выразил уверенность в том, что форвард итальянцев Грациано Пелле осознает свою ошибку и скоро вернется в национальную команду. Напомним, Пелле отказался пожать руку главному тренеру Джампьеро Вентуре после своей замены в матче против Испании (1:1).

    «Пелле поступил очень нехорошо. Философия нашей команды в единстве, которое сохраняется, несмотря на гнев. Но я уверен, что Грациано осознает свою ошибку и будет принят обратно с любовью. Каждый может сделать ошибку раз в 10 лет», – заявил Буффон.

    Источник: Football Italia

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    07.10.2016 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 7 октября 2016, 22:58

      надеюсь увидеть твою следующую ошибку через 10 лет буффонище :)

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