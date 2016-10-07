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    Черчесов: «Если кто-то поменял свой паспорт на наш, это никаких плюсов ему не добавит»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал натурализованных футболистов на сбор, а также высказал мнение о защитнике ЦСКА Марио Фернандесе.

    «Это мы их натурализовали или они сами захотели? Это их желание. У них есть российские паспорта. Тренируйтесь, играйте, вы такие же россияне, как и все. Если кто-то поменял свой паспорт на наш, это никаких плюсов ему не добавит. Понятно, что выбор становится шире. Но насколько я знаю, у Фернандеса пока нет российского футбольного паспорта. Мы с ним недавно общались. Он прекрасно знает все, о чем мы говорили. У него нет никаких привилегий, хотя он футболист достойный и, как я называю, спортсменистый. Мы рады, что он решил поменять свой паспорт. Но все остальное – за ним», – заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2016 21:42
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 октября 2016, 15:56

      Зря он так. В ближайшее время на российской телеге далеко не уедешь, всё равно иномарки нужны.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > woyser 9 октября 2016, 08:06

      Если бы это были стоящие иномарки, а так отбросы не нужные другим сборным ни при каких раскладах.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 8 октября 2016, 08:12

      что-то личное?

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 октября 2016, 07:56

      Ладно бы там если корни какие были или родственники типа жены, а то просто я Жоазиньо хочу в сборную!

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 октября 2016, 07:55

      Натурализация блин! Да в шею всех иностранцев! За сборную должны русские играть!

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Фан666 8 октября 2016, 09:24

      Может ты из Ярославля подтянешь пару-тройку русских топовых игроков в сборную Россию?!

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > a-rakhmatov 9 октября 2016, 08:04

      За Россию должны играть русские люди, пусть они плохие футболисты но русские, какие есть на данный момент. А если в команде одни Жулиано, Жоазиньо и Рауши, то это уже не наша команда и не наша сборная. Когда это один два человека, которые долгое время живут в России или родились тут и живут - это одно, а когда приехал поиграл три годика и всё в сборную или вообще сидя в Германии вспомнил про русского дедушку - нам такого не надо!

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > 9 октября 2016, 08:06

      Так надо и в правительсво и в Думу иностранцев набрать. Они же все лучше нас умнее и в футбол лучше играют. И в хоккей канадцев.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 октября 2016, 07:38

      Вот если Жулиано был бы натурализован, стал бы достойным игроком сборной России))

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      Рейтинг: +143

      Essence 8 октября 2016, 07:14

      Вот и отношение к натурализации...

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 8 октября 2016, 00:23

      Жёстко он. а почему же Нойштедтера прям мгновенно призвали в сборную ещё даже до завершения процедуры получения паспорта?

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      Рейтинг: +1381

      marslond 7 октября 2016, 23:44

      Cправедливо!

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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 7 октября 2016, 23:18

      Посмотрим как он запоет когда его и его команду в официальных матчах поставят, мягко говоря, в неловкое положение. Он думает, что он умнее Слуцкого, Капелло, Адвоката, Хиддинга? Эти тренера рады бы были пополнит свою команду Марио Фернандесом, но у них не было такой возможности. Он сейчас так рассуждает, пока официальных матчей не было. Товарищеские матчи вообще не показатель. Как влетит с этой сборной на крупный счет или из группы не выйдет, - с него тоже три шкуры спустят и опять будет фрилансером.

      -3
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      Рейтинг: +2269

      dyema 7 октября 2016, 23:04

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      Не тех натурализовываем))) ,надо было лет так 15 назад просчитать и привлечь типа Неймара, Бэйла, Кейла, Агуэро, Варди , ну и ещё пяток другой))) глядишь и был-бы толк, а так всё время опаздываем)))) печалька(

      -5
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