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    Кэмпбелл: «Коста-Рика приехала, чтобы победить сборную России»

    Нападающий национальной команды Коста-Рики Хоэль Кэмпбелл заявил, что его сборная приехала, чтобы одержать победу над россиянами. Также форвард отметил, что товарищеский матч против сборной России рассматривается его командой как подготовка к отборочным матчам чемпионата мира 2018.

    «Сборная России – очень сильный соперник, она хорошо играет и там есть хорошие футболисты. Но мы сейчас готовимся не только к этому матчу, но и к играм отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года. Хотя сюда приехали, чтобы выиграть», – заявил Кэмпбелл.

    Напомним, матч состоится 9 октября на новом стадионе в Краснодаре. Начало встречи в 16:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    07.10.2016 19:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 8 октября 2016, 01:24

      "Сборная России – очень сильный соперник, она хорошо играет и там есть хорошие футболисты". Он серьезно? Словакия и Уэльс так не думают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 7 октября 2016, 19:58

      До чего мы дожили ! Приехали побеждать....

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