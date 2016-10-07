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    Новосельцев: «Игроки сборной России хотят вернуть доверие болельщиков»

    Защитник сборной России Иван Новосельцев в преддверии товарищеского матча против Коста-Рики рассказал об атмосфере в национальной команде и требованиях главного тренера Станислава Черчесова.

    «Мне понятны требования Черчесова, должна быть ответственность, концентрация, самоотдача, чтобы все отрабатывали друг за друга. Мне это знакомо, так как тренеры, с которыми я работаю, требовали и требуют того же. Мне эти условия очень нравятся, и, по-моему, так должно быть не только в сборной, но и в любой команде, за которую ты играешь, – надо биться друг за друга на поле, тогда будет результат.

    Атмосфера в сборной? Нет каких-то лишних напрягов, при этом все предельно серьезно. Все это поняли с самого первого сбора, и все этого придерживаются. Сейчас так же, как и раньше, есть шутки, просто все должно быть в меру, а главный шутник у нас один – Дзюба.

    Ответственность у меня всегда была, есть и будет как в клубе, так и в сборной, когда я играю за свою страну. Важно не быть равнодушным, и наша задача поменять взаимоотношения с болельщиками, чтобы они радовались, видели, что нам не безразличен результат. Надо повернуть болельщиков к себе лицом, поэтому будем стараться», – сказал Новосельцев.

    Источник: ТАСС

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    07.10.2016 18:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 октября 2016, 13:02

      он вроде с травмой был, выздоровел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 7 октября 2016, 23:06

      Без Игоря и Коки , Коста-Рика порвет нашу сборную 1:3

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      АМР1972 7 октября 2016, 20:55

      1÷0 должны выиграть..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 7 октября 2016, 20:26

      на ноль сыграют!!! не буду говорить почему)))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 октября 2016, 20:21

      Был бы Акинфеев-поставил бы на ничью 1:1! Российская сборная хоть один,но закатит, а Джанаев и Беленов (думаю, что играть будут по тайму) "бабочек" не поймают!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 7 октября 2016, 19:01

      Доверие болельщиков -это игра на поле..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 7 октября 2016, 18:58

      Надеяться никогда не вредно,старайтесь! И люди к вам потянутся)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 7 октября 2016, 18:23

      СЛОЖНО БУДЕТ

      1
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