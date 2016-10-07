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    В «Зените» опасаются, что на новом стадионе может быть небезопасно

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов дал понять, что к строящемуся стадиону на Крестовском острове есть ряд серьезных вопросов.

    – У нас есть обеспокоенность, связанная с качеством строительства и проектными решениями кровли стадиона. Как раздвижной, так и стационарной ее частей. Мы привлекли специализированные экспертные организации, передали их заключение в Комитет по строительству – заказчику строительства. Есть основания опасаться ряда проблем, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации этой кровли. Есть обеспокоенность за конструкцию и качество работы механизмов выдвижения поля, за качество работ по созданию самого поля.

    – То есть крыша может застрять? Обвалиться?

    – Ну вы, наверное, читали, что недавно проходили испытания: впервые закрыли раздвижную часть крыши. У нас есть опасения насчет работы механизмов перемещения, светопрозрачной мембраны купола, снеговой нагрузки. Там могут возникать довольно крупные снеговые мешки, которые не будут естественным образом скатываться с крыши. Для уборки надо организовать техническую возможность: чтобы люди туда поднялись, зашли, убрали и сделали это безопасно для себя и всех остальных. Такие возможности ограничены. Более того, на отдельные участки, в том числе в этих сложных местах, нельзя наступать. Там пленка, она снег, ветер и дождь держит, а ногу человека – вряд ли, может порваться. В таких условиях обслуживать крышу проблематично и затратно.

    – У многих впечатление: раз при строительстве столько проблем, на стадионе в итоге может быть небезопасно.

    – Наверное, это ощущение естественным образом возникает у любого нормального человека. Конечно, есть такие опасения, ведь стадион строится десять лет, при этом петербургская погода: ветра, холод, снег, дождь. Есть Комитет по строительству администрации Петербурга, у них есть системы, которые следят за качеством и состоянием несущих конструкций и прочего.

    Могу сказать, что перед принятием стадиона мы точно будем проводить за свой счет глубокий технический аудит. Потому что мы не просто несем ответственность за формальное получение сертификата соответствия стадиона, мы несем ответственность за тех людей, которые будут приходить на стадион.

    Источник: Sports.ru

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    07.10.2016 13:06
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 7 октября 2016, 18:22

      Зарыть котлован,пока не поздно !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4475

      Snek 7 октября 2016, 17:30

      Просто надо ещё бабла, предыдущую партию опять стырили(

      2
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    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 7 октября 2016, 17:29

      надо все довести до ума и не торопиться с открытием!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > klyukin 7 октября 2016, 18:32

      И так не торопятся, а ЧМ и кубок конфедераций уже близко. Эти два проекта ждать не будут.

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 7 октября 2016, 16:35

      Писец, использовать пленку на крыше. Даже крыша моей теплицы в огороде будет безопаснее. Сам же говорит "петербургская погода: ветра, холод, снег, дождь.", и надеяться,что все прокатит и ничего не случится.

      1
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      ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV > Kulimen 7 октября 2016, 17:28

      ну есть ткани светопропускающие(на других стадионах их точно используют) хз что наши правители там накрутили, их точно только откаты волнуют

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 7 октября 2016, 16:32

      Раз двести уже было сказано,что ни Зенит ни Газпром к строительству этого стадиона никакого отношения не имели и не имеют, иначе уже давно было-бы всё отстроено и играли-бы лет так пять назад.Заказчик правительство СПб, первые подрядчики (сколько их там было уже трудно сосчитать) вообще москвичи ( почитайте документы), которые наворовали, нас...али и ушли. Ну а потом наше российское разгильдяйство , несогласованность и т.д. и т.п. ...........

      5
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > dyema 7 октября 2016, 17:22

      чинуши они такие всё украдут, так что после обследования как бы ломать не пришлось

      -2
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      Рейтинг: +93

      pravda 7 октября 2016, 16:28

      Столько денег на воздух, а Медведев говорит пенсионерам и учителям...ну вы там держитесь, ждите пока миллионеры миллиардерами станут

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 7 октября 2016, 16:07

      С..а еще денег значит требует.упыри еще не все украли

      -1
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 7 октября 2016, 15:50

      Чем дальше в лес....

      1
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      Рейтинг: +101005

      zigbert 7 октября 2016, 15:30

      Не хочу пострадавших от этого обьекта,а рухнет оставить как исторический памятник в Риме колизей.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 7 октября 2016, 15:12

      Это беда нашей современной России, сначала делетанты делают проект, потом по этому проекту строят, а по окончанию строительства нанимают технический аудит. Аудит вынесет вердикт о том, что пользоваться этим строением небезопасно............ а дальше что?

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > Fan Loko mik 7 октября 2016, 16:19

      Не, немного не так. Сначала воруют деньги, потом нанимают чурок, потому что денег почти не осталось, далее по тексту...

      -1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > Fan Loko mik 7 октября 2016, 17:25

      проект делал японец.. но умер бедняга когда увидел как это воплощается в жизнь( вернее бабло тырят а ничего не строят как надо)

      -2
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