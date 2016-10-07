Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Степаненко: «В моменте с пенальти арбитр поддался давлению трибун»

    Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал результат матча отборочного цикла ЧМ-2018 с Турцией (2:2). По словам футболиста, судья поединка Мануэль Грефе принял неправильное решение, назначив пенальти в ворота украинской команды

    «Такие пенальти можно ставить в каждом моменте. Сколько себя помню, то всегда так играл на стандартах. И никогда не было пенальти. Если честно, думал, что поставили штрафной в сторону Турции – соперник сзади тянул меня за футболку. Понимаю, когда ты не успеваешь за подачей, а человек уже на мяче и бьет по воротам, ты пытаешься ему помешать, отчего он падает. Да, согласен. Но когда идет «зависуха», обоюдная борьба... Такие эпизоды не красят рефери, который работает на матчах Бундеслиги.

    Нужно посмотреть повторы, но мне уже писали ребята, которые разбираются в футболе. По их мнению, пенальти не было. Говорят, что все наоборот – на мне фолили даже больше. Наверное, арбитр поддался давлению трибун. Что поделать, так получилось», – сказал он.

    Источник: Terrikon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2016 07:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 октября 2016, 08:56

      с предпоследнего места не выходят

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11