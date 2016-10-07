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    Бутко: «Судья «придушил» Украину в матче с Турцией»

    Защитник сборной Украины Богдан Бутко отметил, что игра сборной Турции в первом тайме матча отбора ЧМ-2018 была просто ужасной. Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:2.

    «Ожидали от турков того футбола, что был во втором тайме. Все же мы играли на выезде. Тем не менее, хорошо начали встречу, забили два мяча. Обидно, что пропустили нелепый гол в концовке первого тайма. Уйди мы на перерыв при счете 2:0, было бы полегче. А когда поединок близился к завершению, то наша команда банально подсела: сидели слишком низко, плохо выбегали в контратаки, стали много фолить. Не хватало спокойствия. Да и судья начал нас немножко душить. Хотелось бы лучшего результата, первой победы. Но имеем лишь ничью. Нужно будет разобрать нашу игру, сделать определенные выводы», – сказал он.

    Источник: Terrikon

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    07.10.2016 06:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 7 октября 2016, 10:04

      да ладно оправдываться,упустили победу так и скажи

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 октября 2016, 09:00

      Турки потеряли очки, они им важнее, т.к. стремление поехать на ЧМ есть

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