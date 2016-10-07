Зинченко: «Первый пропущенный гол – моя вина»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко взял на себя вину за один из пропущенных мячей в матче отборочного этапа чемпионата мира-2018 против Турции (2:2).

«Первый гол, который мы пропустили, считаю, это была моя вина. Нельзя в таких ситуациях просто выбрасываться на игрока. Цепь ошибок привела к голу, но началось все с меня. Второй тайм был валидольным, особенно концовка встречи. Было много борьбы и мы сильно прижались назад. Но все равно могли забить свой гол, использовать контратаку. Получилась тяжелая игра, но я считаю, что мы упустили три очка. Первый мяч стал ключевым? Нет. Мы не маленькие дети. При счете 2:1 можно и нужно было играть. Если бы забили третий мяч для своего успокоения – было бы намного проще. Моя замена – это был чисто тактический ход, решение тренерского штаба», – сказал Зинченко.