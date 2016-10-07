Де Росси: «Лучший вратарь в истории тоже может допускать ошибки. Буффон не машина»

Интересно посмотреть комментарий от Буффона, как он так пролетел мимо мяча, так даже если захочешь не получется
Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси поделился эмоциями от матча отборочного этапа чемпионата мира-2018 против Испании (1:1), а также ошибку стража ворот итальянцев Джанлуиджи Буффона.
«Это был очень сложный матч, особенно в первом тайме. Наш соперник много контролировал мяч, мы же играли слишком низко. Второй тайм получился значительно лучше. Многие команды находясь в нашем положении опустили бы руки и проиграли, но мы рискнули и вырвали ничью. Что сказать об ошибке Буффона? Лучший вратарь в истории тоже может допускать ошибки, в противном случае он был бы машиной. Конечно, лучше бы он допустил эту ошибку за «Ювентус», а не за сборную, но редко бывает так, как это нужно нам», – заявил Де Росси.