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    Де Росси: «Лучший вратарь в истории тоже может допускать ошибки. Буффон не машина»

    Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси поделился эмоциями от матча отборочного этапа чемпионата мира-2018 против Испании (1:1), а также ошибку стража ворот итальянцев Джанлуиджи Буффона.

    «Это был очень сложный матч, особенно в первом тайме. Наш соперник много контролировал мяч, мы же играли слишком низко. Второй тайм получился значительно лучше. Многие команды находясь в нашем положении опустили бы руки и проиграли, но мы рискнули и вырвали ничью. Что сказать об ошибке Буффона? Лучший вратарь в истории тоже может допускать ошибки, в противном случае он был бы машиной. Конечно, лучше бы он допустил эту ошибку за «Ювентус», а не за сборную, но редко бывает так, как это нужно нам», – заявил Де Росси.

    Источник: Football Italia

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    07.10.2016 00:20
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 7 октября 2016, 10:36

      Интересно посмотреть комментарий от Буффона, как он так пролетел мимо мяча, так даже если захочешь не получется

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 7 октября 2016, 09:17

      На это раз игроки выручили Буффона.

      0
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      Рейтинг: +12

      muromen 7 октября 2016, 08:48

      Буффон - это живая легенда! Первый после Бога (Л.И. Яшин)!

      2
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 7 октября 2016, 06:23

      Буффона нога-это,кому надо нога...

      0
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      Рейтинг: +36

      visokos83 > dzhanavar 7 октября 2016, 08:49

      ))))Точно

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 7 октября 2016, 05:16

      Буфон, Буфон, Буфонище!!! Так верещат краснобаи в телике.
      А ведь эта ошибка признак старения. Пора гвоздик колотить в стену, на котором будут висеть бутсы.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 октября 2016, 01:54

      Затрахали языками лизать про Спартак. Статья о Буффоне, действительно лучшем вратаре нашего времени. Противно читать комменты когда любое о Спартаке вызывает бурю херни от болельщиков других команд. Обсуждайте проблемы своих клубов. Мне насрать например сколько голов пропустит Акинфеев или на кого Зениту менят Ладыгина.

      0
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      Рейтинг: +1363

      Lilipyt 7 октября 2016, 01:01

      Единственный вратарь который достоин золотого мяча в этом веке! И не надо говорить про Нойера. В отличии от Буффона, он даже не в курсе кто получал золотой мяч в истории из вратарей. Я буду счастлив когда он достигнет этой награды. А про глоров кричащих, что ему пора на пенсию. Для начала получите аттестат, а дальше сравните всех вратарей сыгравших от лучшего вратаря мира и до Буффона. Поймете чем отличается игра Джанлуиджи от других вратарей. Иначе тащить до сих пор в такие года просто бесподобное зрелище!!!

      4
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 7 октября 2016, 00:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      напишите что спартак засудили тут сразу много коментов будет , а так Италия Испания, ну неинтересно это нашим

      -4
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > B_A_IV 7 октября 2016, 00:57

      Кто такие спартак и зенит по сравнению с буффоном? Он один титулов больше выйграл чем эти две команды вместе взятые.

      2
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      Рейтинг: +1363

      Lilipyt > Juve1897 7 октября 2016, 01:02

      Особенно Спартак за 10 лет :-D

      -1
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      Рейтинг: +121

      rashidinho > Lilipyt 7 октября 2016, 08:16

      )))))))))))

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 7 октября 2016, 00:34

      4 ошибки ща 20 лет на высочайшем уровне! У каких то глоров ещё есть вопросы? Назовите кто лучше Буффона на данный момент и в истории, и я вам буду аплодировать если приведёте весомые аргументы. Нет никого? Вот и заикнитесь и наслаждайтесь игрой великого кипера!

      1
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      Рейтинг: +344

      Nikita Suarez 7 октября 2016, 00:31

      Он Яшина знает вообще?

      -3
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > Nikita Suarez 7 октября 2016, 00:35

      А ты знаешь кто такой Яшин? Ты видел его игру, о чем ты говоришь ты вообще понимаешь? Молчал бы в тряпочку, ща умного прокатил бы.

      1
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      Рейтинг: +5344

      ААМ > Juve1897 7 октября 2016, 08:07

      Я видел Яшина. Он круче Буффрна. А главное реформировал игру вратарей, начав первым играть на выходах за пределами вратарской площадки и играть ногами. Но и у него случались ляпы, но не такие ужасные, как вчера у Буффона.

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