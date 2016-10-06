Инфантино прилетит 21 октября в Россию и встретится с Путиным

Президент ФИФА Джанни Инфантино в ближайшее время посетит Россию и проведет встречу с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.

«Комиссия ФИФА приезжала, докладывала, в том числе Игорю Шувалову. 21 октября прилетает Джанни Инфантино, будет встреча с президентом Владимиром Путиным.

У нас есть концепция чемпионата мира 2018 года, и если кто-то хочет ее поменять, то не должен относиться к этому легко», – сказал Мутко.