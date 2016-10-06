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    Инфантино прилетит 21 октября в Россию и встретится с Путиным

    Президент ФИФА Джанни Инфантино в ближайшее время посетит Россию и проведет встречу с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.

    «Комиссия ФИФА приезжала, докладывала, в том числе Игорю Шувалову. 21 октября прилетает Джанни Инфантино, будет встреча с президентом Владимиром Путиным.

    У нас есть концепция чемпионата мира 2018 года, и если кто-то хочет ее поменять, то не должен относиться к этому легко», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    06.10.2016 16:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 6 октября 2016, 17:10

      Раз лично с президентом, значит совсем дела плохи.

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