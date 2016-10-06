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  • Миранчук: «Красивый футбол? Сборная России выходит не играть, а выигрывать»

Миранчук: «Красивый футбол? Сборная России выходит не играть, а выигрывать»

6 октября 2016, 15:16
11

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу с Коста-Рикой.

– Над чем сегодня работали, какие нагрузки, какие впечатления от сбора?

– В большей степени работаем над тактикой, налаживаем взаимопонимание. Тренер говорит, что с каждой тренировкой виден прогресс.

– Чувствуете сами, что взаимопонимание становится лучше?

– Мы понимаем, что требует тренер с каждой тренировкой, чувствуем ребят.

– Где лично вас видит Станислав Саламович?

– Без изменений, также наигрываюсь под нападающим.

– В сегодняшней двухсторонке наигрывали что-то конкретно под Коста-Рику?

– Да. Есть игра – есть план, как вскрывать, как обороняться, так всегда было под каждого соперника.

– Что-то конкретное сегодня Станислав Саламович выделял?

– Мы с каждой тренировкой что-то наигрываем. Будет смотреть позже, сами игроки будут понимать, что требует тренер и как это все будет происходить.

– Для вас что важнее: результата добиться или показать игру, приятную болельщикам?

– Всегда хочется показывать приятную игру, но в первую очередь мы выходим не играть, а выигрывать.

– Когда вас представили «Алексей Миранчук, игрок сборной России», вы улыбнулись. До сих пор приятно это слышать?

– Да, очень (улыбается).

Источник: Rusfootball.info
Россия Коста-Рика Миранчук Алексей
Комментарии (11)
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Protosser
1475756844
Ага?! А чего остальным "членам сборной" не рассказали???
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Дон Посей
1475762459
Ага, сборная выходит ждать, когда проиграет соперник...
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Aztec58
1475764510
Ага, но в итоге ни игры, ни выигрышей. Недалёкий пацан, может и поумнеет.
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momwig_
1475764597
Да уж конечно не играть. "Чтоб музыкантом быть, тут надобно уменье"©
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Freyk
1475765078
Сборная России выходит не играть, а проигрывать.)
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Legioner-05
1475765310
Пора уже просто начать играть , только после этого появляется положительный результат
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zarsm
1475766440
Тем не менее ни того ни другого нет)))
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lebron777
1475776391
Давай Лёха старайся , спокойней и уверенней , победы вам;)), порадуйте Краснодарцев и Армян местных
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