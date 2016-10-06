Миранчук: «Красивый футбол? Сборная России выходит не играть, а выигрывать»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу с Коста-Рикой.
– Над чем сегодня работали, какие нагрузки, какие впечатления от сбора?
– В большей степени работаем над тактикой, налаживаем взаимопонимание. Тренер говорит, что с каждой тренировкой виден прогресс.
– Чувствуете сами, что взаимопонимание становится лучше?
– Мы понимаем, что требует тренер с каждой тренировкой, чувствуем ребят.
– Где лично вас видит Станислав Саламович?
– Без изменений, также наигрываюсь под нападающим.
– В сегодняшней двухсторонке наигрывали что-то конкретно под Коста-Рику?
– Да. Есть игра – есть план, как вскрывать, как обороняться, так всегда было под каждого соперника.
– Что-то конкретное сегодня Станислав Саламович выделял?
– Мы с каждой тренировкой что-то наигрываем. Будет смотреть позже, сами игроки будут понимать, что требует тренер и как это все будет происходить.
– Для вас что важнее: результата добиться или показать игру, приятную болельщикам?
– Всегда хочется показывать приятную игру, но в первую очередь мы выходим не играть, а выигрывать.
– Когда вас представили «Алексей Миранчук, игрок сборной России», вы улыбнулись. До сих пор приятно это слышать?
– Да, очень (улыбается).