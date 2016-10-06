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  • Зобнин: «Если арбитра отстранят на несколько игр, то очки «Спартаку» никто не вернет»

Зобнин: «Если арбитра отстранят на несколько игр, то очки «Спартаку» никто не вернет»

6 октября 2016, 12:09
17

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказал мнение о работе арбитров в матче 9-го тура чемпионата России против «Зенита».

– После матча «Зенит» – «Спартак» только и слышно было, что «судья убил «Спартак». Ваше мнение?

– Не хочу оценивать судейство, пусть наши руководители об этом говорят. Могу только оценить игру своей команды. Мы сыграли с «Зенитом» достаточно хорошо, игра была ничейная. И мячом мы владели больше, и моменты создавали. Для гостевого матча в Санкт-Петербурге мы показали достойный футбол.

– Третий гол надломил «Спартак»?

– Нет. Мы чувствовали, что можем прибавить, и в принципе сделали это. Но после четвертого мяча в наши ворота все стало ясно.

– Было ли удаление у Доменико Кришито, когда он фолил на Квинси Промесе?

– Да. Много кто увидел этот момент, но судья не увидел. В футболе такое бывает, когда очевидный момент не замечается арбитром. Я не хочу придавать значения судейству в матче с «Зенитом». Мое дело – играть в футбол, помогать команде добиваться результата. Про судейство уже столько сказано, что мое мнение уже ничего не изменит. Если, например, арбитра отстранят на несколько игр, то очки же «Спартаку» никто не вернет.

– Предвзято ли вообще судят «Спартак» в чемпионате России? Как вы это видите с поля?

– Что касается моментов со мной. В кубковом матче с хабаровским СКА соперник в подкате сзади с прямой ноги «летит» мне в икру. Я подхожу к судье и спрашиваю: разве это не красная карточка? Он говорит: нет. Я отвечаю: посмотрите повтор потом. В матче с «Уфой» не дали очевидный пенальти в ворота противника. Все все прекрасно видят. Как сказал Денис Глушаков, стыдно, конечно, за все это.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зобнин Роман
Комментарии (17)
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Диктор
1475745305
Ну а если не отстранят ,то эта гнида и дальше будет деньги брать и топить неугодные ему команды.
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ZzzzzzzzZzzzzzzz
1475749065
Какие очки должны вернуть? Еще нолик прибавить? На тот момент Спартак проигрывал
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alp
1475749093
Зенит рвал спам как тузик грелку. о каких очках говорят все эти москвокраснобелые?
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B_A_IV
1475750083
играй в футбол .... однако это болезнь журналюг подкидывать темы... думаю всё было сказано после окончания матча на эмоциях, а журналюги тему разносят на две недели , рейтинг им нужен
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GoldPlayFIFARus9
1475750878
О каких очках ты говоришь? Вы и так беспросветно проёб*вали... Оба пенальти чистейшие,играть надо было,А не спорить с судьёй из-за возможного фола в центре поля
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Чермындыр
1475751439
Что бы что-то вернуть, это что-то надо сначала отнять, и чтобы в свою очередь это что-то изначально было у того, у кого отняли. У Спартака очков в матче с Зенитом не было, соответственно и возвращать нечего. Если бы футболисты были сообразительными людьми - они бы это понимали.
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baden69
1475752025
Для того, чтобы вернуть очки, их нужно было сначала иметь, а у Спартака в этой игре очков и не было, а статистика владения мячом не говорит совершенно ни о чем. Можно владеть мячом 90% времени, столько же проводить на чужой половине поля и при этом один раз пропустить атаку, получив в ней гол в свои ворота, в итоге проиграв. Очки начисляются за победу, а не за "красивую игру".
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Grelas
1475753250
А вы эти очки и не заслужили.
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Chernyi Lis
1475754908
достали уже плакаться..команда плять стала((( еслиб вместо спартака был бы амкар или томь...как думаете был бы такой ажиотаж среди аналитиков еще..нет!! а тут отговорка будет судьи не дали чемпионство и на будущее попробуйте против нас свистнуть...поднимем весь мир плять..
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Garrincha58
1475755076
не очки вам а в ачко
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