Зобнин: «Если арбитра отстранят на несколько игр, то очки «Спартаку» никто не вернет»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказал мнение о работе арбитров в матче 9-го тура чемпионата России против «Зенита».

– После матча «Зенит» – «Спартак» только и слышно было, что «судья убил «Спартак». Ваше мнение?

– Не хочу оценивать судейство, пусть наши руководители об этом говорят. Могу только оценить игру своей команды. Мы сыграли с «Зенитом» достаточно хорошо, игра была ничейная. И мячом мы владели больше, и моменты создавали. Для гостевого матча в Санкт-Петербурге мы показали достойный футбол.

– Третий гол надломил «Спартак»?

– Нет. Мы чувствовали, что можем прибавить, и в принципе сделали это. Но после четвертого мяча в наши ворота все стало ясно.

– Было ли удаление у Доменико Кришито, когда он фолил на Квинси Промесе?

– Да. Много кто увидел этот момент, но судья не увидел. В футболе такое бывает, когда очевидный момент не замечается арбитром. Я не хочу придавать значения судейству в матче с «Зенитом». Мое дело – играть в футбол, помогать команде добиваться результата. Про судейство уже столько сказано, что мое мнение уже ничего не изменит. Если, например, арбитра отстранят на несколько игр, то очки же «Спартаку» никто не вернет.

– Предвзято ли вообще судят «Спартак» в чемпионате России? Как вы это видите с поля?

– Что касается моментов со мной. В кубковом матче с хабаровским СКА соперник в подкате сзади с прямой ноги «летит» мне в икру. Я подхожу к судье и спрашиваю: разве это не красная карточка? Он говорит: нет. Я отвечаю: посмотрите повтор потом. В матче с «Уфой» не дали очевидный пенальти в ворота противника. Все все прекрасно видят. Как сказал Денис Глушаков, стыдно, конечно, за все это.