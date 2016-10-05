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    Хонда: «Что по-настоящему неправильно в «Милане», так это фанаты»

    Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда раскритиковал поведение болельщиков клуба, освистывающих команду.

    «В Японии почти никогда не услышишь свиста, а в отношении моего клуба его стало слишком много.

    Что по-настоящему неправильно в «Милане», так это фанаты, которые отказываются от нас, когда мы проигрываем. Мы не чувствуем любви болельщиков.

    Как только мы начинаем выигрывать, они обращаются с нами так, будто мы семья. Их волнуют только результаты и цифры, победы и поражения.

    Поэтому не только «Милан», но и сборная Италии сейчас находятся в таком положении. В Италии все одержимы результатами, и справиться с этим может только тот, кто легко переносит давление», – сказал Хонда.

    После семи туров Серии А «Милан» находится на шестой строчке с 13 очками.

    Источник: Football Italia

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    05.10.2016 22:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 6 октября 2016, 07:59

      а может игроки,которые ничего не могут?

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 6 октября 2016, 07:20

      Читайте в следующем интервью: "- я понял почему болельщики освистывают команду после того, как стал болельщиком сборной России." К.Хонда.

      0
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 6 октября 2016, 06:35

      Я бы тоже освистывал если игры нет. Футбол прежде всего для болельщиков, а не болельщики для футбола, и поэтому футболисты должны показывать достойный результат чтобы их поддерживали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      murakami777 6 октября 2016, 04:42

      в Интер переходи))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1690

      Benifacto 6 октября 2016, 04:40

      хааааа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 6 октября 2016, 04:09

      да хонда теперь ты попал

      0
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      Рейтинг: +10

      er234wed 6 октября 2016, 00:32

      А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала боле чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Очистка печени устраняет последствия алкоголя, вредной пищи, интоксикаци и воспаления. Вот сами почитайте, если не верите — htp:/vk.me/leviron

      0
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      Рейтинг: +32

      tootoo 6 октября 2016, 00:10

      А, ну так делов-то тогда.. Фанатов всех послать, парочку расстрелять для острастки -- и всё, Милан засияет как никогда!!)

      -1
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 6 октября 2016, 00:01

      да кому теперь нужен Хонда,только в Китай!!!

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > RUSARM 6 октября 2016, 05:37

      согласен

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      Рейтинг: +1702

      altezzik > RUSARM 6 октября 2016, 06:26

      Скоро Китай выкупит Милан )

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 октября 2016, 23:22

      Теперь тебя сожрут и не подавятся.А зимой пинка дадут.

      0
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