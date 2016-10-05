«Арсенал» подтвердил отставку Павлова

Тульский «Арсенал» официально подтвердил отставку главного тренера команды Сергея Павлова. Кроме этого, команду также покидает старший тренер Сергей Жуков. Имя нового главного тренера станет известно 5 октября по итогам заседания попечительского совета ПФК «Арсенал».

«Профессиональный футбольный клуб «Арсенал» благодарит Сергея Павлова и Сергея Жукова за проделанную работу и желает успешного продолжения тренерской карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

После девятого тура «Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе семь очков.