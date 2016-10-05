Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шевченко отобрал пятерых игроков «Днепра» для «Милана»

    Бывшая звезда «Милана» Андрей Шевченко предложил итальянскому клубу обратить внимание на пятерых игроков «Днепра», сообщает Tuttosport. Речь идет о нападающих Денисе Баланюке и Максиме Луневе, а также полузащитниках Андрее Близниченко, Юрие Вакулко и Егоре Назарине.

    Сейчас Шевченко является главным тренером сборной Украины, где ему помогает бывший тренер «Милана» Мауро Тассотти. «Днепр» в 10 матчах украинской Премьер-лиги набрал девять очков и занимает в турнирной таблице первенства восьмую строчку.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2016 08:54
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 15 октября 2016, 12:42

      не ну явно не в основу. Во 2 команду Милана разве что.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 октября 2016, 18:11

      Что-то шеву понесло не в те степи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 октября 2016, 11:11

      Милан конечно сильно сдал, но не настолько же

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 5 октября 2016, 10:07

      Молодец, двигает своих)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 5 октября 2016, 09:39

      скоро все гастрабайтерами будут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 октября 2016, 09:23

      Тут Ярмоленко то никто покупать не хочет, а они Вакулко уже втюхать пытаются

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11