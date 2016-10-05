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    Геркус: «Локомотив» готов купить игрока уровня Промеса»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о трансферных целях своей команды.

    «На какие позиции «Локомотив» ищет футболистов? Да на все, кроме вратаря, наверное. Поверьте, это нормальная практика – любой клуб постоянно ищет 10 футболистов, потому что случаются травмы, другие неожиданные события. Сейчас есть лонг-лист. Ближе к январю он превратится в шорт-лист. И тогда уже будем вести предметные переговоры с конкретными футболистами.

    Смотрим везде. Какого-то приоритета нет. Да, у Корнеева отличные связи в Нидерландах. Но это не значит, что теперь мы будем брать игроков только оттуда. У Игоря есть чуйка на игроков. Он чувствует, когда футболист талантлив и станет звездой. Например, в свое время Игорь уверял меня, что Суарес и Игуаин вырастут в топ-игроков. О них еще толком никто не знал.

    Есть ли такие игроки в лонг-листе «Локомотива»? Да. Футболисты, которых очень высоко оценивает Корнеев, присутствуют в нашем списке. Возможно, кто-то из них и окажется в «Локомотиве». Но бежать впереди паровоза не буду.

    Готов ли «Локомотив» приобрести игрока уровня Промеса за 7-10 млн? Готов. Произойдет это или нет – посмотрим. А Промес – замечательный игрок», – сказал Геркус.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2016 08:36
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 октября 2016, 00:38

      Ахаха) Уровня Промеса... Ну во-первых, не какие-то 7-10 лямов, а 12 было заплачено, и к тому же сейчас уровень Промеса гораздо выше чем был и сейчас за такого игрока уже нужно будет выложить порядка 30-35 лямов.

      0
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 5 октября 2016, 18:50

      а пойдут ли такие игроки в ЛОКО?

      -1
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      Рейтинг: +508

      triton004 5 октября 2016, 14:47

      Покупали бы по-настоящему классных игроков,а не таких как Хенти

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 > triton004 5 октября 2016, 18:05

      да уж, хенти полная жопа

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 5 октября 2016, 14:14

      Вырезали две строчки из огромного вью Геркуса и всем миром обсуждают покупку Промеса, да кто его продаст.
      А в оригинале в интервью с Геркусом нет ни слова о покупке Промеса. Вот реально, как бабки со своими сплетнями на базаре.

      4
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 5 октября 2016, 11:24

      Игрок уровня Промеса будет стоить как Промес - 15 млн. Кто же его продаст за 7-10 млн?

      -1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > kotmyshka 5 октября 2016, 13:09

      Так Промес не сразу стоил 15 млн. СЭ писал, что Спартак купил его за 6,5 млн

      2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > mdu86 5 октября 2016, 18:08

      В те времена у Промеса был другой уровень - 6,5 млн. Теперешний - 15.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > kotmyshka 6 октября 2016, 00:39

      Это оценка трансфермаркт, а не рыночная. По рыночным реалиям за игрока уровня Промеса нужно будет выложить около 30 лямов, плюс-минус.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > ivanthebest 6 октября 2016, 11:30

      Вероятно, да.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 5 октября 2016, 11:19

      О. Комментирование работает. Исправили. А так да, если брать с другого источника то полностью или ничего не переделывать. Хотя такие заголовки всегда были и будут. А Жулиано сколько стоил? Тут не в цене дело, а в классе игрока. По такой цене они игрока такого же уровня сейчас вряд ли найдут.

      2
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 5 октября 2016, 11:06

      приобрести готовы, а произойдет это или нет - ПОСМОТРИМ.

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 октября 2016, 10:55

      Добавили уровня.. Так лучше

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 5 октября 2016, 10:54

      "Но бежать впереди паровоза не буду"- Так он вроде совсем на станции 13 стоит))

      -3
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      Рейтинг: +1381

      marslond 5 октября 2016, 10:42

      Вообще не вариант.

      -1
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