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    Геркус: «Этот сезон Семин доработает, а будущее зависит от попадания в ЛЕ»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию о том, что главный тренер Юрий Семин может быть уволен в этом сезоне и рассказал о задачах наставника.

    «Нельзя дергать тренера спустя месяц его работы. Этого не выдержит ни одна команда. Так можно сойти с ума – и руководству, и наставнику. Никогда не обсуждают доверие к тренеру спустя месяц его работы. Это ненормально. Какая-то навязанная нам повестка, которую мы не собираемся рассматривать. У меня есть абсолютная уверенность, что Семин доработает до конца сезона. Я убежден в этом.

    Какая задача стоит перед Семиным и командой? Попадание в Лигу Европы. От решения этой задачи зависит будущее Юрия Павловича на будущий сезон. Вполне нормальная, адекватная практика. Игроки, естественно, тоже знают про задачу. Нынешний состав «Локомотива» достаточен для борьбы за Лигу Европы. У нас хороший состав, пусть многие его критикуют. Считаю, он входит в тройку лучших в России. Вспомните прошлый сезон – «Локо» на равных бился с топ-клубами. И почему тогда никто не оскорблял наших футболистов? С ними случилось что-то страшное за полгода? Тем более добавились новые, качественные ребята.

    Ничего катастрофического не происходит. Вы хотите спросить, не начали ли мы паниковать? Нет, не начали. Три поражения подряд случаются у любой команды. Примеры? У «Шальке» было пять поражений в первых пяти турах сезона. Если бы эти команды начинали в ужасе планировать трансферное окно, то мы не досчитались бы нескольких футбольных клубов. У каждого поражения есть свои причины. Но это не были провальные матчи. Я не спорю с тем, что остроты в атаке не хватает. Это проблема, но мы ее решаем. Все просто: класс игроков и тренера «Локомотива» намного выше, чем место команды в таблице. Не надо нас хоронить», – сказал Геркус.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2016 23:32
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 октября 2016, 17:29

      Геркуса назначили вместо Смородской совсем не для того чтобы Локо жил и играл.

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 5 октября 2016, 14:28

      Локо еще заиграет

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 5 октября 2016, 10:28

      ..." У нас хороший состав..." Талантливого тренера турнули ,способного даже с таким бездарным сбродом выигрывать.Получите.Мало вам примера Муслина,создавшего великолепный,зрелищный Локо.Выгнали и...накрылись надолго.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > yorgenbarenz 5 октября 2016, 17:32

      Муслинского великолепия хватило только для исторической победы московского клуба над бердыевским Рубином в Казани (4:2), но провал в еврокубковой квалификации всё поставил на свои места.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 октября 2016, 09:04

      Семин достиг пика, пора на пенсион....

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > bolela_16 5 октября 2016, 17:33

      Он прошёл его давным давно и уже несколько лет просто пикирует, ага.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 октября 2016, 08:44

      Вот это правильно, паника до добра не доводит, а в Лигу Европы можно попасть и после выхода в финал кубка России. Лично я верю Сёмину и нынешнему руководству клуба.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Fan Loko mik 5 октября 2016, 09:18

      Кубок России выиграет Динамо М и в 2017-2018г. будет играть и в
      РФПЛ и в Лиге Европы. Я не болельщик Динамо, я болельщик ЦСКА.

      -1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > vladimir-7 5 октября 2016, 09:21

      Если ты болельщик ЦСКА, то это не означает то, что ты Ванга. Кубок может выиграть любая из оставшихся в нем на данный момент команд.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Fan Loko mik 5 октября 2016, 17:34

      Аркаше Дворковичу тоже веришь?

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 октября 2016, 08:16

      Под Новый год у него будет уже другое мнение. Какая Лига Европы! Про неё уже забыть можно. Тут бы не вылететь. Динамо тоже так рассуждало до последнего момента.

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Фан666 5 октября 2016, 09:28

      Чтобы рассуждать про Динамо, нужно быть в курсе их ситуации, а ты видимо не знаешь. Там долгие годы проблем много по финансам было и запрет играть в еврокубках от фейрплей стал последней каплей. Насколько мне известно хозяева клуб специально отправили в ФНЛ на сезон, чтобы избавиться от ненужных футболистов с непосильными контрактами. Сейчас подберут толковых молодых футболистов, точечно усилятся в трансферное окно и в бой.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 5 октября 2016, 08:05

      Адекватно. В Локо почти никогда не было больше 1 отставки за сезон. Лига Европы с учётом того что никого по сути не потеряли и взяли новичков задача сейчас самая реальная и объективно выполнимая. Правда конкуренты сильнее усилились и более успешно провели трансферную политику, а потому борьба будет очень напряженной. А так по составу и правда уровень Лиги Европы, но и тот же Терек и Амкар явно хотят одни в первый раз туда попасть, а вторые вернуться уже не в Кубок УЕФА, а Лигу Европы. Так что шансы у всех трех команд есть, а кто больше приложит усилий по достижению цели посмотрим.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 октября 2016, 07:03

      Вечная проблема ЛОКО , только тренер настраивает команду под себя , его сразу убирают !

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      Рейтинг: +592

      spaike 5 октября 2016, 01:45

      Думаю что в лигу европы локо будет трудно попасть, но увольнять его даже если не попадут в ЛЕ не стоит. Пусть пару сезонов поработает, тогда и видно будет.

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      Рейтинг: +1580

      srg38 5 октября 2016, 00:35

      нормально рассуждает, но Лига европы это явно потолок, я бы даже сказал что Локо заслуживает 6-7 места, не выше

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