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    Лихтштайнер: «Нынешнее положение в «Ювентусе» – это не для меня»

    Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер прокомментировал свое положение в клубе.

    «Я расслаблен, очень расслаблен. У меня удивительная карьера. Я много выиграл с «Ювентусом», пережил великолепные моменты в «Лилле», «Лацио» и сборной.

    У меня нет страха, но, конечно, нынешнее положение не для меня. В «Ювентусе» на игроков оказывается большое давление, и я каждый раз делаю все возможное, когда выхожу на поле. В 2018 году меня ждет большой турнир со сборной, и к тому времени я буду играть в каком-то клубе», – сказал Лихтштайнер.

    Добавим, что футболист стал получать меньше игрового времени с приходом в команду Даниэля Алвеса и не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов. Его контракт с туринцами истекает летом 2017 года.

    Источник: Calciomercato

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    04.10.2016 21:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 октября 2016, 00:35

      Классный игрок, но тренеру видней

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 4 октября 2016, 23:11

      В интер его

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2016, 22:18

      Хороший игрок, но конкуренцию проигрывает пока

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