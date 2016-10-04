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    Секретарь сборной Аргентины: «Если кто и не заботится о Месси, так это он сам»

    Секретарь сборной Аргентины Хорхе Миадоски заявил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси недостаточно заботится о своем здоровье.

    «Если кто и не заботится о Месси, так это он сам, потому что он все время хочет играть. И клуб, и сборная должны вместе следить за этим.

    Я думаю, что национальная команда наилучшим образом следит за игроками. Мы послали врача на операцию Аугусто Фернандеса и ездили посмотреть на Месси. Мы должны заниматься своими игроками.

    Месси вернется в строй через несколько недель. Мы надеемся, что он будет играть в наших ноябрьских матчах», – сказал Миадоски.

    Напомним, Месси получил травму в матче Примеры против «Атлетико» (1:1), после чего главный тренер сборной Аргентины Эдгаро Бауса обвинил клуб в том, что каталонцы позволяют футболисту слишком много играть.

    Источник: Goal.com

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    04.10.2016 19:12
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