Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Балотелли рассматривает возвращение в сборную Италии

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли удачно начал сезон в новой команде, что позволяет ему вспомнить о возвращении в сборную Италии.

    «Сборная Италии? Никогда не говори никогда.

    Возвращение в «Милан»? Я люблю «Милан», и всегда любил. Но после прошлого сезона, мне очень жаль», – рассказал Балотелли в интервью Sky Sport Italia.

    В трех матчах чемпионата Франции Балотелли отметился пятью забитыми голами, а так же на его счету удаление.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2016 09:25
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -185

      Protosser 4 октября 2016, 13:21

      Пф.
      Такая статья, как будто - это Балотелли решил не играть за сборную, а не его поперли за раздолбайство и лень.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 октября 2016, 09:48

      Удаление - красавчик.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > Kulimen 4 октября 2016, 10:59

      удаление вроде как аннулируют

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11