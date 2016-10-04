Балотелли рассматривает возвращение в сборную Италии

Пф.
Такая статья, как будто - это Балотелли решил не играть за сборную, а не его поперли за раздолбайство и лень.
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли удачно начал сезон в новой команде, что позволяет ему вспомнить о возвращении в сборную Италии.
«Сборная Италии? Никогда не говори никогда.
Возвращение в «Милан»? Я люблю «Милан», и всегда любил. Но после прошлого сезона, мне очень жаль», – рассказал Балотелли в интервью Sky Sport Italia.
В трех матчах чемпионата Франции Балотелли отметился пятью забитыми голами, а так же на его счету удаление.